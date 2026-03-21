Кримчан масово кинуть у бої проти України: окупанти готують нові штурми у квітні

За словами Волошин, з квітня всіх мобілізованих у Криму залучатимуть до завдань у районах ведення бойових дій. Наразі триває робота щодо повної заміни особового складу 810-ї окремої бригади морської піхоти (Севастополь). Боєздатні підрозділи планують замінити на осіб, які завершили лікування після поранень і визнані непридатними до штурмів.

"Росіяни обіцяли, що кримчани не будуть воювати, а зараз для них обов’язково брати участь у бойових діях", - підкреслив Волошин.

Цікаво, що частина цієї бригади воює на Курському напрямку, інша - перебуває в Криму. При цьому російське командування планує розгорнути на базі 810 бригади нову дивізію морської піхоти.

Також зараз Росія формує нові з'єднання та перекидає резерви на південний фронт. Зокрема, 55-ту та 120-ту дивізії морської піхоти перекидають до Донецької області для доукомплектування.

Очікується, що після підготовки, орієнтовно у квітні, ці сили залучать до штурмів на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Відомо також, що 29-та армія та 68-й армійський корпус РФ отримають 265 одиниць бойових машин для компенсації втрат на окупованій Донеччині. Крім того, 58-ма армія РФ планує доукомплектувати 19-ту та 42-гу мотострілецькі дивізії за рахунок резервних полків Московського військового округу.