Крымчан массово бросят в бои против Украины: оккупанты готовят новые штурмы в апреле

Российские командиры с 1 апреля будут привлекать всех мобилизованных во временно оккупированном Крыму к прямым боевым действиям против Украины - несмотря на заявления, что делать этого не планируется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Украины Владислава Волошина в комментарии Интерфакс-Украина.
По словам Волошин, с апреля всех мобилизованных в Крыму будут привлекать к задачам в районах ведения боевых действий. Сейчас идет работа по полной замене личного состава 810-й отдельной бригады морской пехоты (Севастополь). Боеспособные подразделения планируют заменить на лиц, которые завершили лечение после ранений и признаны непригодными к штурмам.
"Россияне обещали, что крымчане не будут воевать, а сейчас для них обязательно участвовать в боевых действиях", - подчеркнул Волошин.
Интересно, что часть этой бригады воюет на Курском направлении, другая - находится в Крыму. При этом российское командование планирует развернуть на базе 810 бригады новую дивизию морской пехоты.
Также сейчас Россия формирует новые соединения и перебрасывает резервы на южный фронт. В частности, 55-ю и 120-ю дивизии морской пехоты перебрасывают в Донецкую область для доукомплектования.
Ожидается, что после подготовки, ориентировочно в апреле, эти силы привлекут к штурмам на Александровском и Гуляйпольском направлениях.
Известно также, что 29-я армия и 68-й армейский корпус РФ получат 265 единиц боевых машин для компенсации потерь на оккупированной Донетчине. Кроме того, 58-я армия РФ планирует доукомплектовать 19-ю и 42-ю мотострелковые дивизии за счет резервных полков Московского военного округа.
Напомним, ранее Волошин уже сообщал, что российское командование усиливает группировку войск на юге Украины, перебрасывая подразделения морской пехоты для штурмовых действий. Оккупанты планируют привлечь новые силы уже в апреле.
Сейчас же российские войска пытаются наступать на позиции украинских сил в районе Гуляйполе сразу с нескольких направлений - с севера, юга и запада. В то же время закрепиться непосредственно в городе оккупантам не удается.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что сейчас самая высокая интенсивность наступательных действий российских войск фиксируется именно в районе Гуляйполя. Сам город - в "серой зоне".