Крымчан массово бросят в бои против Украины: оккупанты готовят новые штурмы в апреле

По словам Волошин, с апреля всех мобилизованных в Крыму будут привлекать к задачам в районах ведения боевых действий. Сейчас идет работа по полной замене личного состава 810-й отдельной бригады морской пехоты (Севастополь). Боеспособные подразделения планируют заменить на лиц, которые завершили лечение после ранений и признаны непригодными к штурмам.

"Россияне обещали, что крымчане не будут воевать, а сейчас для них обязательно участвовать в боевых действиях", - подчеркнул Волошин.

Интересно, что часть этой бригады воюет на Курском направлении, другая - находится в Крыму. При этом российское командование планирует развернуть на базе 810 бригады новую дивизию морской пехоты.

Также сейчас Россия формирует новые соединения и перебрасывает резервы на южный фронт. В частности, 55-ю и 120-ю дивизии морской пехоты перебрасывают в Донецкую область для доукомплектования.

Ожидается, что после подготовки, ориентировочно в апреле, эти силы привлекут к штурмам на Александровском и Гуляйпольском направлениях.

Известно также, что 29-я армия и 68-й армейский корпус РФ получат 265 единиц боевых машин для компенсации потерь на оккупированной Донетчине. Кроме того, 58-я армия РФ планирует доукомплектовать 19-ю и 42-ю мотострелковые дивизии за счет резервных полков Московского военного округа.