Прогноз - несприятливий: Міноборони "закриває пляжний сезон" у Криму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони.

"Закриваємо пляжний сезон у Криму", - сказано у заяві міністерства.

Протягом останніх днів Сили оборони вразили у Криму:

нафтобазу,

газові компресорні станції,

комплекси ППО "Панцир" і С-400,

радіолокаційні станції "Небо-У" і "Каста".

"Прогноз для туристів - несприятливий", - наголосили в Міноборони.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня в різних частинах тимчасово окупованого Криму лунали вибухи - було тимчасово зупинено рух Керченським мостом. У районі морського порту очевидці також зафіксували густий чорний дим, що здіймався над місцем пожежі.

Пізніше президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці нічної операції. За його словами, українські сили завдали ударів по цілях з обох боків Керченського мосту, які розташовані приблизно за 300 кілометрів від лінії бойового зіткнення.