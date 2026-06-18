Крим знову під ударом. Дрони атакували залізничний міст через Північно-Кримський канал

У ніч на 18 червня тимчасово окупований Крим знову був під ударом дронів. Цього разу безпілотники атакували ще два мости.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проукраїнський Telegram-канал " Кримський вітер ".

За словами підписників пабліку, дрони атакували залізничний міст через Північно-Кримський канал, який розташований неподалік від села Роздольне Ічкінського району. Орієнтовно, було чутно близько 20 вибухів.

Крім того, під удар потрапив так званий «горбатий» автомобільний міст. Він розташований поруч із залізничним мостом.

Наразі ступінь пошкоджень обох об’єктів невідомий. При цьому на кадрах у соцмережах видно, як у районі залізничного мосту відбувалися вибухи та спалахнула пожежа.

ЗМІ зазначають, що для російських окупантів цей міст має стратегічне значення, оскільки через нього ворог перекидає важку техніку та паливо для російських військ на півдні України.