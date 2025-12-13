Крим масовано атаують дрони і ракети, вибухи лунають на всьому півострові

Окупований Крим ввечері 13 грудня атакували дрони і ракети. Вибухи впродовж двох годин лунали по всьому півострову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Місцеві пабліки закликають очевидців надсилати фото та відео з місць подій для підтвердження.

За останні тижні спостерігається активізація повітряних ударів по військових та логістичних об'єктах.

у Гвардійському і Джанкойському районах місцеві мешканці повідомляють про хаотичну стрілянину по дронах і сильні вибухи.

у Сімферополі, в районі ГРЕС, за словами очевидців, вибухи та пожежа на тлі прольоту дронів і військових літаків;

у Саках і Сакському районі зафіксовано кілька потужних вибухів;

над Красноперекопським районом і Сімферополем літали ракети та ударні дрони, місцеві жителі чули стрілянину та вибухи;

За даними очевидців та місцевих Telegram-каналів, у Криму фіксують масовані атаки повітряних цілей :

Спецоперації розвідки

Нагадаємо, що українські розвідники знищили російський військово-транспортний літак Ан-26 та ще дві дороговартісні цілі ворога у тимчасово окупованому Криму.

Також ми писали, що ударні безпілотники ГУР нещодавно завдали серії точкових ударів у тимчасово окупованому Криму, знищивши кілька радіолокаційних комплексів та корабельний гелікоптер російських сил.

У ніч з 1 на 2 листопада ГУР атакувало пункт управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", який перебував на бойовій позиції, а також російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е у Криму.

Крім того, в ніч на 1 листопада у Московській області пролунали потужні вибухи, під час яких було успішно знищило три нитки стратегічного нафтопродуктопроводу "Кольцевой".