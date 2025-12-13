Крым массированно атакуют дроны и ракеты, взрывы раздаются на всем полуострове

Оккупированный Крым вечером 13 декабря атаковали дроны и ракеты. Взрывы в течение двух часов раздавались по всему полуострову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Больше всего бьют по Феодосии, Сакам, Красноперекопску и Симферополю.

Местные паблики призывают очевидцев присылать фото и видео с мест событий для подтверждения.

За последние недели наблюдается активизация воздушных ударов по военным и логистическим объектам.

в Гвардейском и Джанкойском районах местные жители сообщают о хаотичной стрельбе по дронам и сильных взрывах.

в Симферополе, в районе ГРЭС, по словам очевидцев, взрывы и пожар на фоне пролета дронов и военных самолетов;

в Саках и Сакском районе зафиксировано несколько мощных взрывов;

над Красноперекопским районом и Симферополем летали ракеты и ударные дроны, местные жители слышали стрельбу и взрывы;

По данным очевидцев и местных Telegram-каналов, в Крыму фиксируют массированные атаки воздушных целей :

Спецоперации разведки

Напомним, что украинские разведчики уничтожили российский военно-транспортный самолет Ан-26 и еще две дорогостоящие цели врага во временно оккупированном Крыму.

Также мы писали, что ударные беспилотники ГУР недавно нанесли серии точечных ударов во временно оккупированном Крыму, уничтожив несколько радиолокационных комплексов и корабельный вертолет российских сил.

В ночь с 1 на 2 ноября ГУР атаковало пункт управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 "Триумф", который находился на боевой позиции, а также российскую многофункциональную РЛС 92Н6Е в Крыму.

Кроме того, в ночь на 1 ноября в Московской области прогремели мощные взрывы, во время которых было успешно уничтожено три нитки стратегического нефтепродуктопровода "Кольцевой".