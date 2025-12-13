ua en ru
Вс, 14 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Крым массированно атакуют дроны и ракеты, взрывы раздаются на всем полуострове

Крым, Суббота 13 декабря 2025 23:16
UA EN RU
Крым массированно атакуют дроны и ракеты, взрывы раздаются на всем полуострове Фото: Крым массированно атакуют дроны и ракеты (facebook.com.14RegARMY)
Автор: Сергей Козачук

Оккупированный Крым вечером 13 декабря атаковали дроны и ракеты. Взрывы в течение двух часов раздавались по всему полуострову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По данным очевидцев и местных Telegram-каналов, в Крыму фиксируют массированные атаки воздушных целей:

  • в Феодосии прогремели мощные взрывы, неизвестные дроны атакуют нефтебазу;

  • над Красноперекопским районом и Симферополем летали ракеты и ударные дроны, местные жители слышали стрельбу и взрывы;

  • в Саках и Сакском районе зафиксировано несколько мощных взрывов;

  • в Симферополе, в районе ГРЭС, по словам очевидцев, взрывы и пожар на фоне пролета дронов и военных самолетов;

  • в Гвардейском и Джанкойском районах местные жители сообщают о хаотичной стрельбе по дронам и сильных взрывах.

Удары по Крыму

За последние недели наблюдается активизация воздушных ударов по военным и логистическим объектам.

Местные паблики призывают очевидцев присылать фото и видео с мест событий для подтверждения.

Больше всего бьют по Феодосии, Сакам, Красноперекопску и Симферополю.

Спецоперации разведки

Напомним, что украинские разведчики уничтожили российский военно-транспортный самолет Ан-26 и еще две дорогостоящие цели врага во временно оккупированном Крыму.

Также мы писали, что ударные беспилотники ГУР недавно нанесли серии точечных ударов во временно оккупированном Крыму, уничтожив несколько радиолокационных комплексов и корабельный вертолет российских сил.

В ночь с 1 на 2 ноября ГУР атаковало пункт управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 "Триумф", который находился на боевой позиции, а также российскую многофункциональную РЛС 92Н6Е в Крыму.

Кроме того, в ночь на 1 ноября в Московской области прогремели мощные взрывы, во время которых было успешно уничтожено три нитки стратегического нефтепродуктопровода "Кольцевой".

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Атака дронов
Новости
Одессе начали возвращать свет, но конкретные прогнозы будут позже, - МВА
Одессе начали возвращать свет, но конкретные прогнозы будут позже, - МВА
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе