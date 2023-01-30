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"Крим більше не буде Україною, а Захід анексував Косово". Президент Хорватії знову оскандалився

Фото: президент Хорватії Зоран Міланович (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Хорватії Зоран Міланович знову оскандалився проросійською заявою. На цей раз він закликав не порівнювати Сербію з Росією та ситуацію у Косово та Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTS.

в якій хтось вважає, що має право.

"хорвати не так сильно ненавиділи сербів", як, за його словами, "ті, хто там, ненавидять росіян".

наєте, що буде, якщо вони почнуть програвати війну? Вони використають ядерну зброю

Як повідомлялося раніше, Міланович не вважає Україну союзником.

При цьому уряд країни схвалював навчання українських військових на своїй території, попри позицію президента.

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