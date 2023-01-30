"Крым больше не будет Украиной, а Запад аннексировал Косово". Президент Хорватии снова оскандалился

Президент Хорватии Зоран Миланович снова оскандалился пророссийским заявлением. В этот раз он призвал не сравнивать Сербию с Россией и ситуацию в Косово и Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTS.
в которой кто-то считает, что имеет право.
"хорваты не так сильно ненавидели сербов", как, по его словам, "те, кто там, ненавидят россиян".
, что будет, если они начнут проигрывать войну? Они используют ядерное оружие
Как сообщалось ранее, Миланович не считает Украину союзником.
При этом правительство страны одобряло обучение украинских военных на своей территории, несмотря на позицию президента.
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