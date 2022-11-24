Уряд Хорватії погодив навчання українських військових

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Уряд Хорватії ухвалив рішення про навчання українських військових у Хорватії. Україна працює з хорватським урядом, щоб отримати "зелене світло" на участь Хорватії в місії ЄС. Сучасна, добре навчена армія з могутніми партнерами точно переможе зграю російських убивць, мародерів та ґвалтівників", - йдеться у повідомленні.

Раніше президент Хорватії Зоран Міланович відмовився дати попередню згоду на участь військовослужбовців хорватських збройних сил у місії ЄС, яка організує підготовку та навчання українських військовослужбовців.

