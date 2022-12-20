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"Україна не союзник". Президент Хорватії знову оскандалився проросійською заявою

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Хорватія, Вівторок 20 грудня 2022 19:38
"Україна не союзник". Президент Хорватії знову оскандалився проросійською заявою Фото: президент Хорватії Зоран Міланович (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Хорватії Зоран Міланович, коментуючи позицію уряду щодо навчальної місії ЄС для українських військових, заявив, що Україна не є союзником для його держави, а її насильно намагаються зробити ним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вljesak.info.

"Україна не союзник. Це намагаються зробити силою. Їй цинічно надають статус кандидата в ЄС. Це сьогоднішній ЄС. На жаль, нуль", - заявив Міланович.

Крім того, він звинуватив хорватського прем'єр-міністра Андрія Пленковича в тому, що він "на кшталт соціопату пропхнув у парламент підготовку українських солдатів" і запропонував політику вирушити воювати в Україну.

"У вас у самого немає моралі, ви абсолютно аморальні. Їдьте в Україну і боріться", - сказав Міланович.

Президент Хорватії також заявив, що не буде нападати чи критикувати тих парламентаріїв, хто проголосував за пропозицію про навчання бійців ЗСУ, але запропонує їм подумати про те, "що вони зробили".

Нагадаємо, хорватський парламент у п'ятницю, 16 грудня, відхилив пропозицію уряду країни допомогти навчати українських військових у рамках місії Європейського Союзу EUMAM Ukraine.

До цього уряд Хорватії схвалював навчання українських військових на своїй території, попри позицію президента країни.

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