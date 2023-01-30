"Крим більше не буде Україною, а Захід анексував Косово". Президент Хорватії знову оскандалився
Президент Хорватії Зоран Міланович знову оскандалився проросійською заявою. На цей раз він закликав не порівнювати Сербію з Росією та ситуацію у Косово та Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTS.
"Поки ви не зрозумієте, що Сербія і Росія - це не одне і те ж? Що це, на жаль, болісний факт і небезпека. Ми анексували Косово. Ми і міжнародне співтовариство. Його забрали у Сербії. Хто це зробив, як не ми? Хіба ми визнали Косово? Це не анексія, а узурпація. Як це називається? Вилучення", - сказав він.
За його словами, це концепція, в якій хтось вважає, що має право.
"Те саме стосується Криму - Крим ніколи більше не буде Україною. Це те, що говорять провідні німецькі генерали", - сказав Міланович, додавши, що там гинуть тисячі людей.
Президент Хорватії також заявив, що "Росія - небезпечна країна" і, за його словами, цього ніхто не розуміє.
"Ви порівнюєте сербів з ядерною супердержавою світу. Шалені емоції та ненависть наражають Європу велику небезпеку", - сказав він.
За словами Мілановича, те, що українці патологічно ненавидять росіян, є фактом. При цьому він заявив, що "хорвати не так сильно ненавиділи сербів", як, за його словами, "ті, хто там, ненавидять росіян".
"Путін і ті люди були крутими до вчорашнього дня. Вони досягли успіху на найвищому рівні німецької політики. Раптом вони стали найбільшими ворогами... Німецькі танки в Росії? Успіхів у цьому, удачі в цьому", - сказав він.
При цьому журналісти нагадали Мілановичу про помилковість його оцінки щодо того, що Росія ніколи не нападе на Україну, тому що у неї недостатньо солдатів. Але Міланович повторив, що був правий.
"Недостатньо. Це було погане рішення Росії, тому що вони думали, що влада (в Україні - ред.) впаде. Ми все глибше і глибше входимо в конфлікт із наддержавою. Знаєте, що буде, якщо вони почнуть програвати війну? Вони використають ядерну зброю", - сказав Міланович і додав, що намагається відкрити очі іншим, тому що, за його словами, "ми вступаємо у війну з супердержавою".
Як повідомлялося раніше, Міланович не вважає Україну союзником.
При цьому уряд країни схвалював навчання українських військових на своїй території, попри позицію президента.
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