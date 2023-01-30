"Крим більше не буде Україною, а Захід анексував Косово". Президент Хорватії знову оскандалився

Президент Хорватії Зоран Міланович знову оскандалився проросійською заявою. На цей раз він закликав не порівнювати Сербію з Росією та ситуацію у Косово та Криму.

"Поки ви не зрозумієте, що Сербія і Росія - це не одне і те ж? Що це, на жаль, болісний факт і небезпека. Ми анексували Косово. Ми і міжнародне співтовариство. Його забрали у Сербії. Хто це зробив, як не ми? Хіба ми визнали Косово? Це не анексія, а узурпація. Як це називається? Вилучення", - сказав він.

За його словами, це концепція, в якій хтось вважає, що має право.

"Те саме стосується Криму - Крим ніколи більше не буде Україною. Це те, що говорять провідні німецькі генерали", - сказав Міланович, додавши, що там гинуть тисячі людей.

Президент Хорватії також заявив, що "Росія - небезпечна країна" і, за його словами, цього ніхто не розуміє.

"Ви порівнюєте сербів з ядерною супердержавою світу. Шалені емоції та ненависть наражають Європу велику небезпеку", - сказав він.

За словами Мілановича, те, що українці патологічно ненавидять росіян, є фактом. При цьому він заявив, що "хорвати не так сильно ненавиділи сербів", як, за його словами, "ті, хто там, ненавидять росіян".

"Путін і ті люди були крутими до вчорашнього дня. Вони досягли успіху на найвищому рівні німецької політики. Раптом вони стали найбільшими ворогами... Німецькі танки в Росії? Успіхів у цьому, удачі в цьому", - сказав він.

При цьому журналісти нагадали Мілановичу про помилковість його оцінки щодо того, що Росія ніколи не нападе на Україну, тому що у неї недостатньо солдатів. Але Міланович повторив, що був правий.