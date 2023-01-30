"Крым больше не будет Украиной, а Запад аннексировал Косово". Президент Хорватии снова оскандалился

Президент Хорватии Зоран Миланович снова оскандалился пророссийским заявлением. В этот раз он призвал не сравнивать Сербию с Россией и ситуацию в Косово и Крыму.

"Пока вы не поймете, что Сербия и Россия - это не одно и то же? Что это, к сожалению, болезненный факт и опасность. Мы аннексировали Косово. Мы и международное сообщество. Его забрали у Сербии. Кто это сделал, как не мы? Разве мы признали Косово? Это не аннексия, а узурпация. Как это называется? Изъятие", - сказал он.

По его словам, это концепция, в которой кто-то считает, что имеет право.

"То же касается Крыма - Крым никогда больше не будет Украиной. Это то, что говорят ведущие немецкие генералы", - сказал Миланович, добавив, что там гибнут тысячи людей.

Президент Хорватии также заявил, что "Россия - опасная страна" и, по его словам, этого никто не понимает.

"Вы сравниваете сербов с ядерной супердержавой мира. Безумные эмоции и ненависть подвергают Европу большую опасность", - сказал он.

По словам Милановича, то, что украинцы патологически ненавидят россиян, является фактом. При этом он заявил, что "хорваты не так сильно ненавидели сербов", как, по его словам, "те, кто там, ненавидят россиян".

"Путин и те люди были крутыми до вчерашнего дня. Они добились успеха на самом высоком уровне немецкой политики. Вдруг они стали самыми большими врагами... Немецкие танки в России? Успехов в этом, удачи в этом", - сказал он.

При этом журналисты напомнили Милановичу об ошибке его оценки относительно того, что Россия никогда не нападет на Украину, потому что у нее недостаточно солдат. Но Миланович повторил, что был прав.