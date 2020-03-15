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Криклий рассказал, как будет проводиться эвакуация украинцев из-за границы

Новости » Коронавирус     15.03.2020 - 20:59
Криклий рассказал, как будет проводиться эвакуация украинцев из-за границы
Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

По словам Владислава Криклия, вопрос эвакуации украинцев обсуждался с авиаперевозчиками и туроператорами

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что для того, чтобы эвакуировать украинцев из-за границы будут избираться удобные транспортные локации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Криклия в Facebook.

Также он добавил, что этот вопрос обсуждался с авиаперевозчиками и туроператорами.

"Обсуждали с авиаперевозчиками и туроператорами, чтобы мы могли содержательно, правильно и быстро организовать процесс дальнейшей эвакуации украинцев из-за границы домой. Для этого мы будем выбирать наиболее удобные транспортные локации, аэропорты-хабы, откуда можно будет забирать с участием авиаперевозчиков наших граждан", - отметил министр.

Напомним, 15 марта самолет спецрейсу компании SkyUp Airlines вылетел для эвакуации украинцев из Венеции, которые ранее пытались вернуться в Украину, однако застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией.

14 марта на закрытом заседании Кабмин принял решение об экстренной эвакуации украинских граждан с территории Италии. Эвакуация граждан Украины из Италии планируется в ближайшее время.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал граждан Украины, находящихся за рубежом, зарегистрироваться в онлайн-системе "Друг". Данные этой системы будут использоваться МИД для формирования списков на возвращение в Украину. Также МИД договорилось с мобильными операторами о СМС-информирования украинцев за рубежом.

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