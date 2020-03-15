ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Криклій розповів, як проводитиметься евакуація українців з-за кордону

Новини » Коронавірус     15.03.2020 - 20:59
Криклій розповів, як проводитиметься евакуація українців з-за кордону
Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

За словами Владислава Криклія, питання евакуації українців обговорювалося з авіаперевізниками та туроператорами

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що для того, аби евакуювати українців з-за кордону будуть обиратися найзручніші транспортні локації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Криклія у Facebook.

Також він додав, що це питання обговорювалося з авіаперевізниками та туроператорами.

"Обговорювали з авіаперевізниками та туроператорами, щоб ми могли змістовно, правильно та швидко організувати процес подальших вивезень українців з-за кордону додому. Для цього ми будемо обирати найзручніші транспортні локації, аеропорти-хаби, звідки можна буде забирати за участі авіаперевізників наших громадян", - зазначив міністр.

Нагадаємо, 15 березня літак спецрейсу компанії SkyUp Airlines вилетів для евакуації українців з Венеції, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

14 березня на закритому засіданні Кабмін прийняв рішення про екстрену евакуацію українських громадян з території Італії. Евакуація громадян України з Італії планується найближчим часом.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав громадян України, що перебувають за кордоном, зареєструватися в онлайн-системі "Друг". Дані цієї системи будуть використовуватися МЗС для формування списків на повернення в Україну. Також МЗС домовилося з мобільними операторами про СМС-інформування українців за кордоном.

У МОЗ назвали умови для продовження карантину в Україні МОЗ буде рекомендувати зміну графіку громадського транспорту
Новини України КоронавірусВладислав Криклійевакуація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся