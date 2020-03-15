Криклій розповів, як проводитиметься евакуація українців з-за кордону

Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

За словами Владислава Криклія, питання евакуації українців обговорювалося з авіаперевізниками та туроператорами

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що для того, аби евакуювати українців з-за кордону будуть обиратися найзручніші транспортні локації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Криклія у Facebook.

Також він додав, що це питання обговорювалося з авіаперевізниками та туроператорами.

"Обговорювали з авіаперевізниками та туроператорами, щоб ми могли змістовно, правильно та швидко організувати процес подальших вивезень українців з-за кордону додому. Для цього ми будемо обирати найзручніші транспортні локації, аеропорти-хаби, звідки можна буде забирати за участі авіаперевізників наших громадян", - зазначив міністр.

Нагадаємо, 15 березня літак спецрейсу компанії SkyUp Airlines вилетів для евакуації українців з Венеції, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

14 березня на закритому засіданні Кабмін прийняв рішення про екстрену евакуацію українських громадян з території Італії. Евакуація громадян України з Італії планується найближчим часом.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав громадян України, що перебувають за кордоном, зареєструватися в онлайн-системі "Друг". Дані цієї системи будуть використовуватися МЗС для формування списків на повернення в Україну. Також МЗС домовилося з мобільними операторами про СМС-інформування українців за кордоном.