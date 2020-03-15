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Кулеба назвав число украинцев, которых эвакуируют из Италии

Новости » Коронавирус     15.03.2020 - 19:34
Кулеба назвав число украинцев, которых эвакуируют из Италии
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Самолет вернется в аэропорт "Борисполь" около 22:20-23:00 часов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что из Италии в Украину будут эвакуированы 125 человек. Об этом он сообщил в ходе брифинга, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, 98 человек, это группа из двух автобусов, которые не смогли выехать из-за закрытия границы со Словенией.

"98 человек это группа из двух автобусов и 27 человек, выразивших желание вернуться. На боту четыре человека, двое имеют разрешение на постоянное проживание в Украине, и еще двое людей, граждане Украины которые имеют паспорта других государств. То есть никаких иностранцев", - заявил Кулеба.

Глава МИД уточнил, что на рейс зарегистрировались 123 человека. Трое людей

"Трое людей из дополнительного списка не появились. Они не сели на борт", - отметил министр.

В свою очередь, министр инфраструктуры Владислав Криклий добавил, что ориентировочно, самолет вернется в аэропорт "Борисполь" около 22:20-23:00 часов.

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что на борту находятся два медика.

"Сейчас происходит общение с итальянскими медиками, отметили, что на борт допущены только здоровые люди. Мы всем предложили заполнить согласие на добровольную самоизоляцию домой. После приема будем делать выборочный контроль и проверять лиц в самоизоляции", - добавил он.

Напомним, 15 марта самолет спецрейсу компании SkyUp Airlines вылетел для эвакуации украинцев из Венеции, которые ранее пытались вернуться в Украину, однако застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией.

14 марта на закрытом заседании Кабмин принял решение об экстренной эвакуации украинских граждан с территории Италии. Эвакуация граждан Украины из Италии планируется в ближайшее время.

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