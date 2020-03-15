В Италию из Киева спецрейсом отправился самолет для эвакуации украинцев

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Предварительно самолет должен эвакуировать 95 человек

Самолет спецрейсу компании SkyUp Airlines вылетел в воскресенье, 15 марта, для эвакуации украинцев из Венеции, которые ранее пытались вернуться в Украину, однако застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Как отмечается, рейс выполняется по инициативе президента Украины Владимира Зеленского и на выполнение решения правительства.

"Это только первый борт, который осуществляет эвакуацию украинцев не могут вернуться домой из-за карантина. Детали рейса - самолет UR-SQD, Boeing 737-700, рассчитанный на 149 пассажиров. Маршрут: Киев (Борисполь) - Венеция (аэропорт Марко Поло) - Киев (Борисполь)", - говорится в сообщении.

Самолет отправился в Италию в 16:00 по Киеву. Количество лиц, которых предварительно должны эвакуировать - 95.

"На борту самолета будут находиться сотрудники Центра медицины катастроф. Также весь экипаж обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами, в соответствии с общих рекомендаций, которые предоставило Министерство здравоохранения работникам транспортной отрасли", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что все пассажиры перед посадкой в самолет пройдут медицинский осмотр. Во время полета врачи будут проводить медико-санитарный надзор. После прибытия в Украину все эвакуированные обязаны осуществить 14-дневную самоизоляцию (домашний карантин).

"Нами проведены все необходимые исследования, для того чтобы понять состояние здоровья пассажиров. На самоизоляцию будут отправлены люди без симптомов острых вирусных заболеваний и с отрицательным результатом теста на COVID-19", - заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Напомним, 14 марта на закрытом заседании Кабмин принял решение об экстренной эвакуации украинских граждан с территории Италии. Эвакуация граждан Украины из Италии планируется в ближайшее время.

Кроме того, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал граждан Украины, находящихся за рубежом, зарегистрироваться в онлайн-системе "Друг". Данные этой системы будут использоваться МИД для формирования списков на возвращение в Украину. Также МИД договорилось с мобильными операторами о СМС-информирования украинцев за рубежом.