Кабмин принял решение об экстренной эвакуации украинцев из Италии

Фото: заседание Кабмина (kmu.gov.ua)

Правительство поручило организовать экстренную эвакуацию украинцев из Италии из-за распространения коронавируса

Правительство Украины на внеочередном заседании Кабинетам министров приняло решение об экстренной эвакуации украинцев из Италии из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Эвакуация украинских граждан планируется в ближайшее время.

"Правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, Министерство иностранных дел и Министерством внутренних дел обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Итальянской Республике", - сообщили в правительстве.

Также Кабмин обсудил процедуру вывоза украинских граждан.

"Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию. Государственная пограничная служба должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы", - говорится в сообщении.

Напомним, на заседании Совета национальной безопасности и обороны 13 марта приняли решение о закрытии границы Украины с 16 марта на две недели. Сегодня, 14 марта, данное решение рассматривает на внеочередном заседании Кабмин.