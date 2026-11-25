Первинні чорні діри можуть допомогти розкрити таємницю темної матерії, однак досі їх не вдалося виявити. Нове дослідження показує, як зіткнення цих крихітних об'єктів із зорями може залишити помітний слід і видати їхню присутність.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на свіже дослідження, опубліковане у науковому віснику The Astrophysical Journal .

Що таке первинні чорні діри та до чого тут темна матерія?

Вчені припускають, що первинні чорні діри могли виникнути у перші миті після Великого вибуху через квантові флуктуації - крихітні коливання енергії та матерії.

Якщо ці об'єкти досі існують, вони можуть бути розміром від атома до маленької піщинки, але мати масу від астероїда до Місяця. Дослідники вважають, що такі чорні діри могли б становити частину темної матерії.

Астрономи знають про темну матерію завдяки її гравітаційному впливу на Всесвіт, однак безпосередньо її виявити наразі не вдалося.

Первинні чорні діри надто малі, щоб спостерігати їх напряму, тому фізик Ор Ґоттліб із Массачусетського технологічного інституту (MIT) та його колеги змоделювали, що станеться, якщо така чорна діра потрапить усередину зорі, подібної до Сонця.

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Два сценарії взаємодії чорної діри із зорею

У моделі дослідників усе починається з того, що крихітна чорна діра опускається до центру зорі й поглинає її газ. Цей процес може тривати кілька мільйонів років, а подальший розвиток подій залежить від швидкості обертання зорі.

Якщо зоря обертається повільно або помірно, чорна діра продовжує поглинати її речовину, доки зоря не вичерпає свої запаси й не згасне.

За швидкого обертання газ починає накопичуватися у диску навколо чорної діри. За лічені секунди магнітне поле диска породжує потужні потоки речовини та два плазмові струмені, які розривають зорю.

За словами Ґоттліба, чорна діра поводиться як паразит усередині зорі й зрештою спричиняє її вибух.

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Як це допоможе астрономам у пошуках?

Раніше вважалося, що поглинання зорі первинною чорною дірою не спричиняє вибуху й не залишає помітного сигналу. Тепер дослідники припускають, що такі події можна буде виявити за наслідками взаємодії, якщо вони справді відбуваються у Всесвіті.

Команда Ґоттліба працює над тим, щоб визначити, який вигляд матимуть ці вибухи та чим вони відрізнятимуться від інших зоряних вибухів. Це допоможе перевірити, чи існують первинні чорні діри та чи можуть вони достовірно бути частиною темної матерії.