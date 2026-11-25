Первоначальные черные дыры могут помочь раскрыть тайну темной материи, однако до сих пор их не удалось обнаружить. Новое исследование показывает, как столкновение этих крошечных объектов со звездами может оставить заметный след и выдать их присутствие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на свежее исследование, опубликованное в научном вестнике The Astrophysical Journal .

Что такое первичные черные дыры и при чем здесь темная материя?

Ученые предполагают, что первичные черные дыры могли возникнуть в первые мгновения после Большого взрыва из-за квантовых флуктуаций - крохотных колебаний энергии и материи.

Если эти объекты по-прежнему существуют, они могут быть размером от атома до маленькой песчинки, но иметь массу от астероида до Луны . Исследователи полагают, что такие черные дыры могли бы составлять часть темной материи.

Астрономы знают о темной материи благодаря ее гравитационному влиянию на Вселенную, однако непосредственно обнаружить ее пока не удалось.

Первоначальные черные дыры слишком малы, чтобы наблюдать их направления, поэтому физик Ор Готтлиб из Массачусетского технологического института (MIT) и его коллеги смоделировали, что произойдет, если такая черная дыра попадет внутрь звезды, подобной Солнцу.

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Два сценария взаимодействия черной дыры со звездой

В модели исследователей все начинается с того, что крошечная черная дыра опускается в центр звезды и поглощает ее газ. Этот процесс может занять несколько миллионов лет, а дальнейшее развитие событий зависит от скорости вращения звезды.

Если звезда вращается медленно или умеренно, черная дыра продолжает поглощать ее вещество до тех пор, пока звезда не исчерпает свои запасы и не погаснет.

При быстром вращении газ начинает скапливаться в диске вокруг черной дыры. В считанные секунды магнитное поле диска порождает мощные потоки вещества и две плазменные струи, которые разрывают звезду.

По словам Готтлиба, черная дыра ведет себя как паразит внутри звезды и в конце концов вызывает ее взрыв.

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Как это поможет астрономам в поисках?

Ранее считалось, что поглощение звезды первичной черной дырой не влечет за собой взрыв и не оставляет заметного сигнала. Теперь исследователи предполагают, что такие события можно будет обнаружить по результатам взаимодействия, если они действительно происходят во Вселенной.

Команда Готтлиба работает над тем, чтобы определить, как будут выглядеть эти взрывы и чем они будут отличаться от других звездных взрывов. Это поможет проверить, существуют ли первичные черные дыры и могут ли они быть достоверно частью темной материи.