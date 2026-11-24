Міністерство війни США оприлюднило восьмий пакет розсекречених історичних матеріалів про неопізнані аномальні явища. До нього увійшли 40 документів і 3 відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон .

Що побачили інженери Lockheed і військові над Каліфорнією у 1953 році?

Серед найцікавіших матеріалів нового пакета - звіт DOW-UAP-D206 про незвичне явище, яке спостерігали 16 грудня 1953 року поблизу Агури та Пойнт-Мугу у Південній Каліфорнії.

Документ об'єднує свідчення очевидців, замальовки та службове листування. Серед тих, хто повідомив про побачене, був відомий інженер Lockheed Кларенс "Келлі" Джонсон, а також військові фахівці з льотних випробувань. Вони описували темний об'єкт витягнутої еліптичної форми.

Про незвичний об'єкт під час польоту над узбережжям повідомив і екіпаж літака Lockheed WV-2.

Ескізи Келлі Джонсона з компанії Lockheed, що зображують літальний апарат, про який повідомлялося 16 грудня 1953 року (джерело: Міністерство війни США)

Зрештою, Центр технічної розвідки ВПС США пояснив побачене лінзоподібною хмарою. Однак очевидці не погоджувалися з такою версією: вони звертали увагу на те, що об'єкт рухався та мав чітко окреслені краї.

Водночас у звіті немає радарних даних, фотографій чи фізичних доказів, які дозволили б встановити природу об'єкта. Тому документ не підтверджує позаземне походження явища, але зберігає свідчення про незвичне спостереження за участі досвідчених авіаційних фахівців.

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Від "літаючих тарілок" до ранчо Скінвокер: що ще розсекретили США?

Загалом восьмий пакет містить 43 записи Міністерства війни США та ЦРУ. Серед них - 6 документів ЦРУ за 1952 рік із повідомленнями про "літаючі тарілки", оцінками їхнього можливого впливу на національну безпеку та пропозицією зібрати групу вчених для аналізу наявних доказів.

До архіву також увійшли розвідувальні звіти ВПС за 1957 рік, матеріали кількох справ у межах проєкту Blue Book, документи програми AAWSAP та напрацювання її підрядників.

Окрему увагу привертають три відеозаписи Центрального командування США. Їх зробили інфрачервоні сенсори, встановлені на військових платформах на Близькому Сході. За інформацією відомства, зафіксовані на них явища досі залишаються нерозгаданими.

Ще один матеріал - звіт компанії Bigelow Aerospace Advanced Space Studies за 2009 рік. Його підготували на замовлення Розвідувального управління Міністерства оборони США. У документі розглядаються дослідження аномальної активності, зокрема явищ, пов'язаних із ранчо Скінвокер у штаті Юта.

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У США вже оприлюднили 521 документ про НЛО: готують нову партію

Розсекречення відбувається у межах ініціативи PURSUE, яку президент Дональд Трамп оголосив у лютому. Він доручив Міністерству війни та іншим федеральним відомствам знайти й оприлюднити урядові матеріали про позаземне життя та непізнані аномальні явища.

Перший пакет документів опублікували 8 травня. Після виходу восьмого випуску загальна кількість доступних записів в архіві сягнула 521.

У Міністерстві війни уточнюють: оприлюднені документи стосуються випадків, природу яких досі не вдалося встановити через брак достатніх доказів.

Тож сам факт їхнього розсекречення не означає, що США підтвердили існування позаземного життя.