Невидимий космічний об'єкт спантеличив астрономів: він не вписується у жодну наукову теорію

Астрономи виявили аномальну зоряну систему, у якій червоний гігант обертається навколо невидимого космічного об’єкта. Його маса настільки нетипова, що вчені не можуть визначити, чи це надзвичайно важка нейтронна зоря, чи надто легка чорна діра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у журналі Science Advances .

Таємничий об'єкт у "прірві мас"

Науковці пояснили: зазвичай нейтронні зірки є залишками масивних зір, які вибухнули наприкінці свого життєвого циклу. При масі приблизно у 1,4 раза більшій за Сонце вони стискаються у сферу діаметром усього близько 20 кілометрів.

Водночас чорні діри утворюються з ще більших зір і мають масу щонайменше 5 сонячних мас.

Оскільки вченим ще не вдавалося зафіксувати нейтронну зірку важчою за 2,5 маси Сонця, між ними та чорними дірами існує так звана "прірва мас" (2,5-5 сонячних мас).

Нова подвійна система J0008+0128 містить компаньйона, маса якого оцінюється від 1,8 до 2,8 сонячних мас. Це ставить об'єкт у верхню межу цього проміжку і робить його вкрай цінною знахідкою для розуміння еволюції зір.

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Особливості орбіти та взаємодії

Дослідники з'ясували, що пара обертається навколо спільного центру з періодом у 3,3 року, причому їхня орбіта є майже круговою попри значну відстань.

Оскільки науковці не зафіксували жодного додаткового світла, окрім випромінювання червоного гіганта, невидимий компаньйон точно не є звичайною зорею.

"У подібних системах нейтронні зірки зазвичай перетягують речовину від своїх партнерів, збільшуючи власну масу. Однак у випадку з J0008+0128 об'єкт розташований занадто далеко, тому не може поглинати матеріал із червоного гіганта", - пояснили дослідники.

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Чому ця система здивувала вчених?

Щоб зрозуміти походження такого "союзу", астрономи провели понад 300 000 комп'ютерних симуляцій, проте жодна з них не змогла повністю пояснити масу та орбітальні характеристики системи.

Найближчим аналогом є система Gaia NS1 із нейтронною зіркою масою близько 1,9 Сонця, але новий об'єкт виявився значно екстремальнішим.

Серед можливих пояснень дослідники розглядають гіпотезу, що система насправді є потрійною - наприклад, складається з двох дуже близьких маленьких нейтронних зірок або нейтронної зірки та білого карлика, які колись злилися в єдиний об'єкт.