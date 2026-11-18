Астрономи отримали найточнішу оцінку маси Чумацького Шляху завдяки новим даним про рух зірок і сусідніх галактик. Раніше підрахунки суттєво відрізнялися, адже більша частина маси нашої галактики припадає на невидиму темну матерію.

Про це інформує РБК-Україна , посилаючись на дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv .

Як вдалося "зважити" галактику?

Попередні наукові роботи спиралися на різні підходи: одні досліджували віддалені зірки у зовнішньому "гало" галактики, інші аналізували зоряні потоки або скупчення.

Водночас новітні моделі обертання галактичного диска часто вказували на значно менші показники маси, ніж спостереження за віддаленими об'єктами.

Головною проблемою було те, що раніше вчені рідко тестували кілька методів одночасно і не завжди враховували гравітаційні збурення.

Щоб розв'язати цю проблему, команда DESI провела детальне дослідження понад 10 000 віддалених зірок, розташованих на відстані від 30 000 до 310 000 світлових років від центру галактики.

Об'єднавши ці дані з інформацією про рух зірок від телескопа Gaia, дослідники застосували чотири різні підходи до моделювання.

Перед цим кожен метод випробували на штучних симуляціях шести галактик - це й дозволило усунути систематичні похибки.

Читайте більше: Астрономи сплутали карлика з найдавнішою галактикою: як викрили помилку

Результати та подальші плани

Загалом аналіз показав, що загальна маса Чумацького Шляху, включаючи звичайну та темну матерію, становить 1,19 трильйона мас Сонця з похибкою лише близько 11 відсотків.

Для внутрішньої частини галактики (у межах 260 000 світлових років від центру) похибка знижується до 8 відсотків.

Отримані результати підтверджують існування масивного зовнішнього ореолу, проте симуляції також показали, що майбутні моделі мають враховувати менш сферичну та більш гравітаційно збурену форму нашої галактики.

Очікується, що найближчим часом дані DESI будуть відкриті для широкого загалу, що дасть поштовх новим незалежним дослідженням.