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ВСУ сбили два российских самолета, которые атаковали Харьковскую область, - глава ОГА

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Харьковская область, Среда 13 апреля 2022 14:55
ВСУ сбили два российских самолета, которые атаковали Харьковскую область, - глава ОГА Фото: ВСУ сбили два российских самолета, атаковавших Харьковскую область (t.me/Tsaplienko)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 13 апреля мобильные подразделения Вооруженных сил сбили два российских самолета. Они бомбардировали населенные пункты Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова в Telegram.

"Сегодня мобильные подразделения ВСУ сбили 2 российских самолета, которые атаковали населенные пункты Харьковщины. Верим в наши Вооруженные Силы Украины, которые круглосуточно обороняют Харьковскую область", - написал он.

Напомним, недавно Вооруженные Силы Украины подтвердили, что на границе Днепропетровской и Запорожской областей сбили российский самолет. Он летел со стороны Донбасса.

Добавим, также ВСУ сбили российский самолет в Луганской области. Воздушную цель поразили 11 апреля.

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