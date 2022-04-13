Россия угрожает ответить на удары по своей территории. Могут атаковать объекты даже в Киеве
Министерство обороны России угрожает ответить на удары по российской территории. Там заявили, что атакуют военные объекты Украины, включая те, которые находятся в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление минобороны РФ росСМИ.
Отмечается, что вооруженные силы РФ нанесут удары по военным объектам в Украине, в том числе по тем, которые расположены на территории Киева.
Оккупанты добавили, что эти удары будут нанесены в том случае, если не прекратятся попытки атак российской территории.
Напомним, сегодня в России заявил об обстреле с украинской стороны пограничного поста в Курской области.
Война России против Украины идет 49-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!