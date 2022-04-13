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Задержание Медведчука: в России перешли к угрозам украинской власти

Новина українською →
Москва, Среда 13 апреля 2022 13:25
Задержание Медведчука: в России перешли к угрозам украинской власти
Автор: Дмитрий Кузнецов

Бывший президент России Дмитрий Медведев отреагировал на задержание депутата Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Он не только перешел к угрозам украинской власти, но опустился до прямых оскорблений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Медведева.

Медведев позволил себе назвать представителей украинской власти "уродцами", которые, по его мнению, якобы хотят выбить показания из Медведчука. Потом, добавляет экс-президент, быстро и справедливо осудить его, а затем обменять на пленных граждан Украины.

"Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц", - переходит к угрозам Медведев.

Напомним, о задержании Медведчука сотрудниками СБУ стало известно поздним вечером 12 апреля. В Офисе президента Украины отметили, что депутата задержали не в Киев.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять Медвечука на украинцев, которые находятся в российском плену.

Как сообщало РБК-Украина, Медведчук подозревается в государственной измене и пособничестве террористическим организациям "ЛДНР". Находясь под домашним арестом он сбежал и 48 суток скрывался на территории Украины.

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