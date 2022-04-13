Задержание Медведчука: в России перешли к угрозам украинской власти

Бывший президент России Дмитрий Медведев отреагировал на задержание депутата Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Он не только перешел к угрозам украинской власти, но опустился до прямых оскорблений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Медведева.

Медведев позволил себе назвать представителей украинской власти "уродцами", которые, по его мнению, якобы хотят выбить показания из Медведчука. Потом, добавляет экс-президент, быстро и справедливо осудить его, а затем обменять на пленных граждан Украины. "Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц", - переходит к угрозам Медведев.