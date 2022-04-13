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ГУР обнародовало данные росгвардейцев из Нижнего Новгорода, совершавших геноцид украинцев

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Киев, Среда 13 апреля 2022 18:05
ГУР обнародовало данные росгвардейцев из Нижнего Новгорода, совершавших геноцид украинцев Фото: названы имена росгвардейцев из Нижнего Новгорода, совершавших геноцид украинцев (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Главное управление разведки Минобороны обнародовало данные военных отряда мобильного специального назначения Управления Росгвардии г. Нижний Новгород. Они совершали геноцид против украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

Со списком оккупантов, можно ознакомиться по ссылке.

"ГУР МО Украины получило список военнослужащих отряда мобильного специального назначения Управления Росгвардии по Нижегородской области, г. Нижний Новгород, которые совершили военные преступления против народа Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно украинская разведка опубликовала данные российских военных 234 десантно-штурмового полка, которые совершали геноцид украинского народа в Бородянке Киевской области.

Ранее мы сообщали, что разведка назвала имена российского истребительного авиаполка, который совершал преступления в Украине.

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