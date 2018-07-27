Центр Киева остановился в пробках

Новости Происшествия 27.07.2018 - 13:34
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Пробки в Киеве связаны с перекрытием части центральных улиц

Центральная часть Киева сегодня, 27 июля, остановилась в пробках в связи с перекрытием части дорог для подготовки к празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

В частности, по состоянию на 13:15 затруднено движение по бульвару Шевченко, улице Жилянской, Петлюры, Саксаганского, Большой Васильковской, Бассейной, Прорезной, Крещатике, Владимирской, Большой Житомирской, Глубочицкой, Вознесенском спуске, Верхнем и Нижнем Валах.

Центр Киева остановился в пробках

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что центр Киева перекрыли в связи с Днем Крещения Руси. Отметим, ограничения продлятся 27-28 июля. Сегодня с 11:00 до 16:30 будет перекрыто движение:

  • на ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до пл. Европейской);
  • ул. Крещатик (от ул. Михайловской до пл. Европейской);
  • Владимирском спуске (от пл. Почтовой до пл. Европейской);
  • Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского);
  • ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).
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Теги:  Киев,  пробки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС