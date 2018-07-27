Центр Киева остановился в пробках

Пробки в Киеве связаны с перекрытием части центральных улиц

Центральная часть Киева сегодня, 27 июля, остановилась в пробках в связи с перекрытием части дорог для подготовки к празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

В частности, по состоянию на 13:15 затруднено движение по бульвару Шевченко, улице Жилянской, Петлюры, Саксаганского, Большой Васильковской, Бассейной, Прорезной, Крещатике, Владимирской, Большой Житомирской, Глубочицкой, Вознесенском спуске, Верхнем и Нижнем Валах.

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что центр Киева перекрыли в связи с Днем Крещения Руси. Отметим, ограничения продлятся 27-28 июля. Сегодня с 11:00 до 16:30 будет перекрыто движение: