В МВД рассказали о мерах безопасности в ходе мероприятий по случаю 1030-летия Крещения Руси

Для охраны правопорядка будут привлечены специалисты Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС, а также подразделения кинологической службы и взрывотехники

Национальная полиция обеспечит безопасность участников во время проведения мероприятий по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время совещания правоохранителей, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Сообщается, что для охраны правопорядка 27 и 28 июля будут привлечены специалисты Национальной полиции, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также подразделения кинологической службы, взрывотехники.

"Мы должны помнить обо всех вызовах, в первую очередь террористических, чтобы качественно обеспечить безопасность во время Крестного хода. Обращаем внимание на ситуационные центры, которые будут иметь реальную информацию об участниках и оперативно передавать информацию на все подразделения", - заявил Яровой.

По его словам, во время происшествия будут дополнительно работать фильтрационные пункты.

Первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин отметил, что правоохранители учли тот факт, что значительное количество верующих будет прибывать не только автотранспортом, но и железнодорожными путями.

Глава Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко подчеркнул, что участники акции возможно будут использовать запрещенную символику.

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что на улицах столицы будет задействовано 22 единицы техники и 120 человек личного состава, а также будут дежурить резервы из 10 единиц техники и 50 спасателей.

Напомним, в центре Киева 27 и 28 июля движение всех видов транспорта на некоторых улицах будет полностью ограничено.