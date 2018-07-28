Порошенко призвал УПЦ Московского патриархата поддержать идею об автокефалии

Порошенко напомнил слова Владимира Сабодана о неизбежности дискуссий об автокефалии

Президент Украины Петр Порошенко призвал иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата поддержать идею об автокефалии единой поместной церкви. С таким заявлением он выступил на праздновании 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины на Владимирской горке в Киеве.

В частности, Порошенко заявил, что уверен в решении Вселенского патриархата предоставить автокефалию Украинской поместной православной церкви. В то же время он обратился к иерархам УПЦ Московского Патриархата словами бывшего предстоятеля Владимира Сабодана.

"Автокефалия - это способ организации церковной жизни ... свидетельство количественного и качественного роста Церкви, ее способности к самостоятельному бытию. Владыка напоминал, что всегда после обретения независимости государством начиналась дискуссия об автокефалии. Так было в Греции, Сербии, Румынии, Болгарии, Грузии, Албании и тому подобное ... И эти слова для нас тем более ценны, что сказаны они были предстоятелем церкви, связанной с Москвой. Владимир не сразу пришел к этому выводу, а после лет глубоких размышлений на фоне впечатляющего развития украинского православного сообщества", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что государство не будет вмешиваться в сугубо церковные дела.