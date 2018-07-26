В центре Киева 27-28 июля на некоторых улицах полностью ограничат движение транспорта

27 июля движение будет ограничено с 11:00 до 16:30, 28 июля - с 12:00 до 13:30

В центре Киева 27 и 28 июля движение всех видов транспорта на некоторых улицах будет полностью ограничено. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook.

В Киеве 27 июля с 11:00 до 16:30 перекроют улицу Трехсвятительскую (от площади Михайловской до площади Европейской), Крещатик (от улицы Михайловской до площади Европейской), Владимирский спуск (от площади Почтовой до площади Европейской), Парковую дорогу (от аллеи Героев Крут до улицы Михаила Грушевского), улицу Михаила Грушевского (от улицы Шелковичной до площади Европейской).

Также 28 июля в столице с 12:00 до 13:30 ограничат движение транспорта на бульваре Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14), улице Владимирской (от дома № 56 до улицы Софийской), Владимирском проезде (от площади Софиевской до площади Михайловской).

Фото (facebook.com/UA.National.Police)

Напомним, движение будет ограничено в связи с проведением массовых мероприятий по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины в Киеве.