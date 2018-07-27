Крестный ход в Киеве: взрывотехники и кинологи проверили маршрут паломников
Подозрительных предметов по маршруту Крестного хода не обнаружено
В Киеве маршрут Крестного хода по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси проверили взрывотехники и кинологи задла предупреждения террористических актов. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.
Подозрительных предметов в результате проверок не выявлено. Сейчас ситуация спокойная и контролируемая - правоохранители четко и слаженно работают во время мероприятия.
"Полицейские, нацгвардейцы и специалисты ГСЧС четко координируют свои действия, чтобы обеспечить безопасность такого количества людей на улицах города", - сказал Яровой.
Фото: крестный ход в Киеве (twitter.com/MVS_UA)
По его словам, правоохранители продолжат нести службу в таком режиме вплоть до вечера, пока не закончится шествие. Кроме того, усиленные меры безопасности будут оставаться в Киеве завтра, 28 июля. В этот день с Крестным ходом за единую помесную церковь пройдут верующие УПЦ Киевского патриархата.
Напомним, ранее руководитель патрульной полиции Украины Александр Фацевич заявил, что во время Крестного хода в Киеве по состоянию на 13:00 правоохранители не зафиксировали никаких нарушений.