Крестный ход в Киеве: взрывотехники и кинологи проверили маршрут паломников

Подозрительных предметов по маршруту Крестного хода не обнаружено

В Киеве маршрут Крестного хода по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси проверили взрывотехники и кинологи задла предупреждения террористических актов. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.

Подозрительных предметов в результате проверок не выявлено. Сейчас ситуация спокойная и контролируемая - правоохранители четко и слаженно работают во время мероприятия.

"Полицейские, нацгвардейцы и специалисты ГСЧС четко координируют свои действия, чтобы обеспечить безопасность такого количества людей на улицах города", - сказал Яровой.

Фото: крестный ход в Киеве (twitter.com/MVS_UA)

По его словам, правоохранители продолжат нести службу в таком режиме вплоть до вечера, пока не закончится шествие. Кроме того, усиленные меры безопасности будут оставаться в Киеве завтра, 28 июля. В этот день с Крестным ходом за единую помесную церковь пройдут верующие УПЦ Киевского патриархата.

Напомним, ранее руководитель патрульной полиции Украины Александр Фацевич заявил, что во время Крестного хода в Киеве по состоянию на 13:00 правоохранители не зафиксировали никаких нарушений.