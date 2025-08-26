ua en ru
В Кремлі знайшли кого звинуватити у вторгненні ЗСУ в Курську область, - ISW

Вівторок 26 серпня 2025 05:58
В Кремлі знайшли кого звинуватити у вторгненні ЗСУ в Курську область, - ISW Ілюстративне фото: військовий ЗСУ на в'їзді у місто Суджа Курської області РФ (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Росії затримали низку чиновників з керівництва трьох прикордонних з Україною областей. Їх намагаються звинуватити у провалі захисту кордонів від рейдів і вторгнень ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

У понеділок, 25 серпня, російські правоохоронці затримали виконувача обов’язків заступника губернатора Курської області Володимира Базарова.

Затримання відбулося в межах кримінальної справи про розкрадання коштів, що виділялися на будівництво оборонних укріплень на кордоні Курської та Бєлгородської областей у період роботи чиновника в обласній адміністрації.

Виконувач обов’язків губернатора Курської області Олександр Хінштейн заявив, що із цих коштів Базаров привласнив один мільярд рублів (близько 12,4 млн доларів).

В Інституті зазначили, що раніше за аналогічними звинуваченнями у розкраданнях, правоохоронці затримали колишнього губернатора Курської області Олексія Смирнова, колишнього заступника губернатора Брянської області Миколу Симоненка та колишнього заступника губернатора Бєлгородської області Рустема Зайнулліна.

У звіті також нагадали, що президент Володимир Путін показово звільнив міністра транспорту Росії та колишнього губернатора Курської області Романа Старовойта 7 липня - незадовго до його ймовірного самогубства, що сталося того ж дня.

"В ISW надалі переконані, що ці арешти та кадрові перестановки, є частиною скоординованих зусиль Кремля зробити чиновників прикордонних областей крайніми за провал Росії у відбитті українського вторгнення в Курську область у серпні 2024 року", - переконані аналітики.

Крім того, в Інституті припускають, що Кремль намагається перекласти провину на місцевих чиновників за нездатність Росії зупинити українські рейди через кордон у Бєлгородській області в 2023 і 2024 роках.

Операція ЗСУ в Курській області

6 серпня 2024 року Сили оборони перетнули державний кордон і розпочали наступальну операцію в Курській області. Її завданням було запобігти вторгненню РФ у Сумську область і захистити її жителів від повітряних атак.

На кінець серпня українські війська контролювали близько 1100 км² і понад 100 населених пунктів Курської області.

Однак внаслідок російського контрнаступу, до кінця 2024 року підконтрольна ЗСУ територія скоротилася до близько 460 км², а 13 березня 2025 року армія РФ зайняла Суджу.

Наразі Сили оборони контролюють кілька російських сіл у прикордонні. Ширина українського плацдарму в Курській області становить близько 11 кілометрів.

Днями в ISW пояснили, навіщо Кремль затягує час у мирному процесі з Україною.

