В Кремлі знайшли кого звинуватити у вторгненні ЗСУ в Курську область, - ISW
У Росії затримали низку чиновників з керівництва трьох прикордонних з Україною областей. Їх намагаються звинуватити у провалі захисту кордонів від рейдів і вторгнень ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
У понеділок, 25 серпня, російські правоохоронці затримали виконувача обов’язків заступника губернатора Курської області Володимира Базарова.
Затримання відбулося в межах кримінальної справи про розкрадання коштів, що виділялися на будівництво оборонних укріплень на кордоні Курської та Бєлгородської областей у період роботи чиновника в обласній адміністрації.
Виконувач обов’язків губернатора Курської області Олександр Хінштейн заявив, що із цих коштів Базаров привласнив один мільярд рублів (близько 12,4 млн доларів).
В Інституті зазначили, що раніше за аналогічними звинуваченнями у розкраданнях, правоохоронці затримали колишнього губернатора Курської області Олексія Смирнова, колишнього заступника губернатора Брянської області Миколу Симоненка та колишнього заступника губернатора Бєлгородської області Рустема Зайнулліна.
У звіті також нагадали, що президент Володимир Путін показово звільнив міністра транспорту Росії та колишнього губернатора Курської області Романа Старовойта 7 липня - незадовго до його ймовірного самогубства, що сталося того ж дня.
"В ISW надалі переконані, що ці арешти та кадрові перестановки, є частиною скоординованих зусиль Кремля зробити чиновників прикордонних областей крайніми за провал Росії у відбитті українського вторгнення в Курську область у серпні 2024 року", - переконані аналітики.
Крім того, в Інституті припускають, що Кремль намагається перекласти провину на місцевих чиновників за нездатність Росії зупинити українські рейди через кордон у Бєлгородській області в 2023 і 2024 роках.
Операція ЗСУ в Курській області
6 серпня 2024 року Сили оборони перетнули державний кордон і розпочали наступальну операцію в Курській області. Її завданням було запобігти вторгненню РФ у Сумську область і захистити її жителів від повітряних атак.
На кінець серпня українські війська контролювали близько 1100 км² і понад 100 населених пунктів Курської області.
Однак внаслідок російського контрнаступу, до кінця 2024 року підконтрольна ЗСУ територія скоротилася до близько 460 км², а 13 березня 2025 року армія РФ зайняла Суджу.
Наразі Сили оборони контролюють кілька російських сіл у прикордонні. Ширина українського плацдарму в Курській області становить близько 11 кілометрів.
Днями в ISW пояснили, навіщо Кремль затягує час у мирному процесі з Україною.