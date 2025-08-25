В ISW пояснили, чому в РФ тягнуть час щодо мирних ініціатив по Україні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вкотре повторив відмову Кремля від запропонованих США ініціатив щодо миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW вважають, що Лавров використав інтерв'ю американському виданню NBC, щоб повторити явну відмову Кремля від запропонованих США ініціатив щодо миру в Україні.

Адже він повторив, що Росія розглядає розширення НАТО та нібито "порушення російських інтересів безпеки" як одну з "корінних причин" війни. Це свідчить про те, що воєнні цілі Росії не змінилися, стверджують аналітики ISW.

Також російський міністр продовжував представляти президента України Володимира Зеленського як перешкоду на шляху до міцного миру в Україні, щоб відвернути увагу від власного небажання Кремля йти на компроміс або брати участь у переговорах.

"Лавров стверджував, що Зеленський йде проти волі Трампа щодо членства України в НАТО та відмовляється скасовувати закони, які стосуються визначених Росією "корінних причин" війни", - сказано у звіті ISW.

Ба більше, він заперечував, що Росія порушила міжнародні угоди, які забороняють Росії вторгатися в Україну, та відкинув гарантії безпеки України в майбутньому.

Лавров неодноразово посилався на гарантії безпеки для України, викладені в проекті Стамбульського договору 2022 року. У проекті договору зазначалося, що Росія буде однією з держав, які гарантуватимуть безпеку України, а всі інші держави-гаранти мають досягти консенсусу, перш ніж допомагати Україні у разі збройного нападу на неї. Тобто по суті Росії надається право вето.