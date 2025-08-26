В Кремле нашли кого обвинить во вторжении ВСУ в Курскую область, - ISW

В России задержали ряд чиновников из руководства трех приграничных с Украиной областей. Их пытаются обвинить в провале защиты границ от рейдов и вторжений ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

В понедельник, 25 августа, российские правоохранители задержали исполняющего обязанности заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова.

Задержание произошло в рамках уголовного дела о хищении средств, выделенных на строительство оборонительных укреплений на границе Курской и Белгородской областей в период работы чиновника в областной администрации.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что из этих средств Базаров присвоил один миллиард рублей (около 12,4 млн долларов).

В Институте отметили, что ранее по аналогичным обвинениям в хищениях, правоохранители задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, бывшего заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко и бывшего заместителя губернатора Белгородской области Рустема Зайнуллина.

В отчете также напомнили, что президент Владимир Путин показательно уволил министра транспорта России и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта 7 июля - незадолго до его вероятного самоубийства, произошедшего в тот же день.

"В ISW в дальнейшем убеждены, что эти аресты и кадровые перестановки являются частью скоординированных усилий Кремля сделать чиновников приграничных областей крайними за провал России в отражении украинского вторжения в Курскую область в августе 2024 года", - убеждены аналитики.

Кроме того, в Институте предполагают, что Кремль также пытается переложить вину на местных чиновников за неспособность России остановить украинские рейды через границу в Белгородской области в 2023 и 2024 годах.