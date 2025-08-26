ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Кремле нашли кого обвинить во вторжении ВСУ в Курскую область, - ISW

Вторник 26 августа 2025 05:58
UA EN RU
В Кремле нашли кого обвинить во вторжении ВСУ в Курскую область, - ISW Иллюстративное фото: военный ВСУ на въезде в город Суджа Курской области РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В России задержали ряд чиновников из руководства трех приграничных с Украиной областей. Их пытаются обвинить в провале защиты границ от рейдов и вторжений ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

В понедельник, 25 августа, российские правоохранители задержали исполняющего обязанности заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова.

Задержание произошло в рамках уголовного дела о хищении средств, выделенных на строительство оборонительных укреплений на границе Курской и Белгородской областей в период работы чиновника в областной администрации.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что из этих средств Базаров присвоил один миллиард рублей (около 12,4 млн долларов).

В Институте отметили, что ранее по аналогичным обвинениям в хищениях, правоохранители задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, бывшего заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко и бывшего заместителя губернатора Белгородской области Рустема Зайнуллина.

В отчете также напомнили, что президент Владимир Путин показательно уволил министра транспорта России и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта 7 июля - незадолго до его вероятного самоубийства, произошедшего в тот же день.

"В ISW в дальнейшем убеждены, что эти аресты и кадровые перестановки являются частью скоординированных усилий Кремля сделать чиновников приграничных областей крайними за провал России в отражении украинского вторжения в Курскую область в августе 2024 года", - убеждены аналитики.

Кроме того, в Институте предполагают, что Кремль также пытается переложить вину на местных чиновников за неспособность России остановить украинские рейды через границу в Белгородской области в 2023 и 2024 годах.

Операция ВСУ в Курской области

6 августа 2024 года Силы обороны пересекли государственную границу и начали наступательную операцию в Курской области. Ее задачей было предотвращение вторжения РФ в Сумскую область и защита жителей области от воздушных атак.

На конец августа украинские войска контролировали около 1100 км² и более 100 населенных пунктов Курской области.

Однако в результате российского контрнаступления, к концу 2024 года подконтрольная ВСУ территория сократилась до около 460 км².

13 марта 2025 года армия РФ заняла Суджу. В настоящий момент ширина украинского плацдарма в Курской области составляет 11 километров.

На днях в ISW объяснили, зачем Кремль затягивает время в мирном процессе с Украиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курская область
Новости
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы