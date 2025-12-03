У Кремлі заперечили відмову Путіна від мирного плану США

Зустріч Путіна та Віткоффа

Нагадаємо, вчора спецпосланець США Стів Віткофф у компанії зятя американського президента Дональда Трампа Джареда Кушнера прибули до Москви для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Основною темою зустрічі стала остання версія мирного плану для України.

Саміт відбувся після двох днів переговорів у Флориді між українськими та американськими посадовцями, а також після візиту президента України Володимира Зеленського до Франції.

Два тижні тому американці представили Києву мирний план із 28 пунктів, який чимало аналітиків назвали не просто вигідним для Москви, а навіть умовами капітуляції України.

Відтоді відбулися переговори між США та Україною в Женеві та у Флориді, під час яких дипломати доопрацювали цей мирний план, який тепер представили Кремлю.

Проте перед зустріччю у Москві фактично визнали, що не зацікавлені у припиненні війни, адже Кремль наполягає на "досягненні цілей" так званої "СВО".

Вже після зустріч у Кремлі розповіли подробиці переговорів Віткоффа і Путіна заявивши, що обговорювалася суть плану, а не конкретні пропозиції.

Також російська сторона стверджує, що Путін провів "дуже корисні" переговори з посланцями США, проте вони не змогли досягти згоди щодо плану припинення війни в Україні.