"Путін не хоче миру, але разом ми його зупинимо": Зеленський підбив підсумки зустрічей у Європі
Президент України Володимир Зеленський заявив, що за підсумками зустрічей у Європі, всі європейці впевнені, що разом з Києвом диктатора РФ Володимира Путіна вдасться зупинити.
Як повідомляє РБК-Україна, про це глава держави сказав у розмові з журналістами.
Зеленський зазначив, що 18 червня пройшла зустріч у форматі "Рамштайн" і засідання ради "Україна - Європейська рада". За його словами, це було найдовше засідання за участі України, "як було в нашій історії".
"Головні висновки всіх партнерів. Україна сильна, всі це визнають, абсолютно. Путін не хоче зупинятись, і всі його розмови про те, що він хоче миру - все брехня. Всі партнери, всі європейці це відчувають, але всі впевнені, що ми разом його зупинимо. Ключове - разом і зупинимо", - сказав президент.
Посилення України та тиск на Путіна
Партнери погодились, що Україні потрібні засоби ППО, гроші на армію, тому сторони будуть над цим працювати. Як зауважив президент: "Європа побудує свою балістику, це актуальне питання. Україна не здається, тому ми точно це дотиснемо. Це наша ініціатива тепер разом з партнерами".
Також Зеленський зазначив, що Путін "безумець" і хоче, щоб "у нас все горіло". Попри це, Україна готова до з ним до перемовин, але для сильної позиції Києва, Європа повинна включитись на повну. Зокрема, у питаннях санкцій та фінансування.
За словами президента, Путін боїться повернення армії РФ додому і саме тому він так боїться кінця війни без перемоги. І якщо не буде гарантій безпеки, тоді диктатор РФ знову почне війну і на цей раз під ударом можуть опинитися інші країни.
Зеленський наголосив, що зараз Україна де-факто друга армія НАТО, яка не вступає другій армії світу. Саме тому Україна потрібна НАТО де-юре, в цей факт визнаний всіма лідерами.
Резюмуючи про Путіна глава держави сказав, що диктатор буде в Кремлі до смерті і у нього є лише одна ціль - це повернення до Радянського Союзу. Однак без України це неможливо.
Підсумки зустрічей в Європі
У розмові з журналістами та в своєму Telegram Зеленский зазначив, що за результатами "Рамштайн" досягнуті 3 ключові речі:
- нові внески в програму PURL на понад 1 млрд доларів, зокрема, на ракети для Patriot;
- підтримка чеської ініціативи та постачання далекобійних снарядів (партнерами оголосили виділення понад 500 млн доларів)
- і близько 1 млрд доларів піде на виробництво українських дронів та ракет.
Окрім того, Зеленський висловив впевненість, що Україна відкриє всі кластери щодо переговорів про вступ в ЄС.
Завершення війни в Україні
Нагадаємо, що вранці 18 червня українські дрони завдали удару по Московському НПЗ, внаслідок чого сталася пожежа.
Через деякий час Зеленський поспілкувався з журналістами та зазначив, що Україна продовжує реагувати на атаки РФ і не збирається миритися з ударами по своїй території. Він наголосив, що росіянам слід чинити тиск на Путіна, якщо вони не хочуть подальших наслідків війни.
Також Зеленський днями заявив, що понад половина громадян Росії хоче, щоб війна проти України завершилася. Він зазначив, що росіяни бачать, що РФ не перемагає на полі бою.