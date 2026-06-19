"Путін не хоче миру, але разом ми його зупинимо": Зеленський підбив підсумки зустрічей у Європі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за підсумками зустрічей у Європі, всі європейці впевнені, що разом з Києвом диктатора РФ Володимира Путіна вдасться зупинити.

Як повідомляє РБК-Україна , про це глава держави сказав у розмові з журналістами.

Зеленський зазначив, що 18 червня пройшла зустріч у форматі "Рамштайн" і засідання ради "Україна - Європейська рада". За його словами, це було найдовше засідання за участі України, "як було в нашій історії".

"Головні висновки всіх партнерів. Україна сильна, всі це визнають, абсолютно. Путін не хоче зупинятись, і всі його розмови про те, що він хоче миру - все брехня. Всі партнери, всі європейці це відчувають, але всі впевнені, що ми разом його зупинимо. Ключове - разом і зупинимо", - сказав президент.

Посилення України та тиск на Путіна

Партнери погодились, що Україні потрібні засоби ППО, гроші на армію, тому сторони будуть над цим працювати. Як зауважив президент: "Європа побудує свою балістику, це актуальне питання. Україна не здається, тому ми точно це дотиснемо. Це наша ініціатива тепер разом з партнерами".

Також Зеленський зазначив, що Путін "безумець" і хоче, щоб "у нас все горіло". Попри це, Україна готова до з ним до перемовин, але для сильної позиції Києва, Європа повинна включитись на повну. Зокрема, у питаннях санкцій та фінансування.

За словами президента, Путін боїться повернення армії РФ додому і саме тому він так боїться кінця війни без перемоги. І якщо не буде гарантій безпеки, тоді диктатор РФ знову почне війну і на цей раз під ударом можуть опинитися інші країни.

Зеленський наголосив, що зараз Україна де-факто друга армія НАТО, яка не вступає другій армії світу. Саме тому Україна потрібна НАТО де-юре, в цей факт визнаний всіма лідерами.

Резюмуючи про Путіна глава держави сказав, що диктатор буде в Кремлі до смерті і у нього є лише одна ціль - це повернення до Радянського Союзу. Однак без України це неможливо.

Підсумки зустрічей в Європі

У розмові з журналістами та в своєму Telegram Зеленский зазначив, що за результатами "Рамштайн" досягнуті 3 ключові речі:

нові внески в програму PURL на понад 1 млрд доларів, зокрема, на ракети для Patriot;

підтримка чеської ініціативи та постачання далекобійних снарядів (партнерами оголосили виділення понад 500 млн доларів)

і близько 1 млрд доларів піде на виробництво українських дронів та ракет.

Окрім того, Зеленський висловив впевненість, що Україна відкриє всі кластери щодо переговорів про вступ в ЄС.