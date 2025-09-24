ua en ru
У Кремлі вигадали чергове виправдання, чому Путін уникає зустрічі із Зеленським

Росія, Середа 24 вересня 2025 11:07
У Кремлі вигадали чергове виправдання, чому Путін уникає зустрічі із Зеленським Фото: речник російського диктатора Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Після заяви президента України Володимира Зеленського в Радбезі ООН, що російський диктатор Володимир Путін "боїться сісти з ним віч-на-віч", у Кремлі намагаються виправдатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Путіна Дмитра Пєскова в росЗМІ.

У Кремлі поспішили відреагувати на слова президента України, який заявив, що Путін "боїться сидіти віч-на-віч з Україною та світом і відверто визнати, що він прагне лише війни".

У відповідь Пєсков заявив, що зустріч Путіна і Зеленського без попередньої підготовки є "піар-акцією", яка нібито приречена на провал.

Звичайно ж, представник Кремля не забув нагадати про минулу абсурдну пропозицію президенту України приїхати до Москви.

"Чому б не приїхати, якщо ти відкритий до діалогу?" - запитує Пєсков.

Не обійшлося у спічі Пєскова і без традиційних погроз.

"Для тих, хто не хоче вести переговори зараз, завтра і післязавтра позиції будуть значно гіршими", - заявив речник Путіна, намагаючись перекласти відповідальність за відмову від переговорів на Україну.

Зустріч Путіна і Зеленського

Нагадаємо, Зеленський заявляв, що Україна готова до зустрічі з Росією на рівні лідерів. Але Москва поки що продовжує свою агресію і висуває нові умови.

В Кремлі нібито погодилися на зустріч лідерів, але традиційно висунули чергу неможливих умов.

Згодом Путін особисто заявив, що він "не виключає" зустрічі з Зеленським. Але для цього він, мовляв, повинен приїхати до Москви.

Президент України відреагував на таку пропозицію скептично.

До речі, премʼєр-міністр Канади Марк Карні також вважає, що Путін боїться зустрічатися з Зеленським.

