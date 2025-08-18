Сирський: і в Бахмуті, і на Курщині втрати РФ були у кілька разів вищими

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголошує, що в Бахмуті у 2023 році співвідношення втрат складало щонайменше 1 до 7 на користь України. Аналогічна ситуація і з Курською операцією - там росіяни також зазнали у кілька разів більших втрат.

Втрати окупантів під час боїв за Бахмут

За словами Сирського, тривала оборона Бахмута мала стратегічне значення. Бої за місто тривали вісім місяців, і саме там основні сили противника складали найманці групи "Вагнера".

"Коли завершувались бої у Бахмуті, Пригожин (вже загиблий, ексватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин - ред.) в одному зі своїх інтерв'ю сам зізнався, що в цьому місті він уже втратив загиблими 20 тисяч своїх найкращих бійців", - нагадує Сирський.

При цьому, як зауважує головком, за оцінками Генштабу ЗСУ, ця цифра становила близько 23 тисяч особового складу.

"А оскільки їхні втрати тоді складали 50 на 50 - вбитими та пораненими, то разом із пораненими втрати налічували приблизно 40 тисяч. Тоді як загальна чисельність групи "Вагнера" становила до 50 тисяч. Тобто "Вагнер" як структура більше не відновилася", - наголосив Сирський.

Головком ЗСУ підкреслює, що якби українські сили не стримали ворога у місті, то під ударом опинилися б Часів Яр, Краматорськ, Костянтинівка та Дружківка.

"А виходячи з того рівня втрат, які поніс "Вагнер", я вже не беру до уваги інші російські частини, які теж брали там участь у боях, то, за різними оцінками, співвідношення між втратами нашими і противника були 1 до 7 - 1 до 7,7. Тобто ми втратили у сім разів менше, ніж противник", - пояснює Сирський.

Тому, за його словами, це найкращий показник за час повномасштабної війни. Тому якщо говорити про роль Бахмута - він фактично врятував значну площу фронту і значну кількість територій.

Курська операція

Подібна ситуація спостерігалася і під час Курської операції. За оцінками російських джерел, втрати армії РФ тоді перевищували українські у 5,5 раза.

"Тобто ми в наступі зазнавали втрати в п'ять разів менші, ніж противник. Це теж найкращий показник за час повномасштабної війни. Можливо, це така особливість війни, хоча насправді це просто була продумана операція", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.