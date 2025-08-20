Російська армія втратила за добу 920 солдатів, 260 дронів та 50 артсистем, - Генштаб

За останню добу, з 19 до 20 серпня, росіяни втратили на фронті ще 920 солдатів. Також ЗСУ знищили танк та 4 бронемашини, багато артсистем, дронів та автотехніки армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 20 серпня 2025 року орієнтовно склали: особового складу - близько 1 072 700 (+920) осіб;

танків - 11 119 (+1) од;

бойових броньованих машин - 23 152 (+4) од;

артилерійських систем - 31 748 (+50) од;

РСЗВ - 1 470 од;

засоби ППО - 1 208;

літаків - 422 од;

гелікоптерів - 340;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 52 154 (+260);

крилаті ракети - 3 565 (+7);

кораблі / катери - 28;

підводні човни - один;

автомобільна техніка та автоцистерни - 59 202 (+142);

спеціальна техніка - 3 943.