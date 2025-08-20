ua en ru
Російська армія втратила за добу 920 солдатів, 260 дронів та 50 артсистем, - Генштаб

Україна , Середа 20 серпня 2025 07:46
Російська армія втратила за добу 920 солдатів, 260 дронів та 50 артсистем, - Генштаб Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

За останню добу, з 19 до 20 серпня, росіяни втратили на фронті ще 920 солдатів. Також ЗСУ знищили танк та 4 бронемашини, багато артсистем, дронів та автотехніки армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 20 серпня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 1 072 700 (+920) осіб;
  • танків - 11 119 (+1) од;
  • бойових броньованих машин - 23 152 (+4) од;
  • артилерійських систем - 31 748 (+50) од;
  • РСЗВ - 1 470 од;
  • засоби ППО - 1 208;
  • літаків - 422 од;
  • гелікоптерів - 340;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 52 154 (+260);
  • крилаті ракети - 3 565 (+7);
  • кораблі / катери - 28;
  • підводні човни - один;
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 59 202 (+142);
  • спеціальна техніка - 3 943.

Як писало РБК-Україна, протягом доби 19 серпня на фронті відбулося 121 бойове зіткнення. Найбільше - на Покровському напрямку. Там ЗСУ відбили 40 атак ворога.

За даними Генштабу, армія РФ завдала трьох ракетних ударів, застосувавши вісім ракет, 52 авіаційні удари, скинувши при цьому 73 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 1909 дронів-камікадзе та здійснили 3740 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів.

Збройні сили України Війська РФ Генштаб ВСУ
