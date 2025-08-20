В Кремле придумали 1,7 миллиона "погибших" военных ВСУ: ЦПД опровергло фейк

Кремлевские ресурсы распространяют очередной фейк о якобы "1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных". Центр противодействия дезинформации опроверг эту информацию, назвав ее абсурдной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

Российская пропаганда заявила, что "хакеры взломали базу Генштаба ВСУ" и получили данные о миллионных потерях. На самом деле эти цифры не имеют никакого основания.

ЦПИ отмечает, что Украина никогда не имела регулярной армии в 1,7 миллиона человек.

По состоянию на январь 2025 года, по словам президента Владимира Зеленского, численность украинского войска составляла около 880 тысяч.

Более того, потери российских военных, по словам главы государства, втрое превышают украинские.

Согласно данным Генштаба ВСУ на 20 августа 2025 года, с начала полномасштабной войны Россия потеряла 1 072 700 человек убитыми и ранеными.

Это нивелирует любые попытки российской пропаганды манипулировать цифрами.

Цель подобных фейков - деморализовать украинцев и создать впечатление "истощенности" ВСУ, а также ослабить поддержку Украины со стороны международных партнеров.