У Кремлі відреагували на розчарування Трампа Путіним після переговорів

Російська Федерація "уважно" ставиться до всіх заяв президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа й зацікавлена в "політико-дипломатичному" досягненні цілей війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитує "Интерфакс".

Коментуючи заяву про те, що Трамп розчарований Путіним через небажання зупиняти повномасштабну війну проти України, Пєсков заявив, що Кремль уважно ставиться до заяв американського лідера.

За словами речника диктатора, під час розмови Путіна та Трампа, голова Кремля заявив, що Росія "зацікавлені в тому, щоб досягти наших цілей в ході спецоперації (війни, - ред.), і бажано зробити це політико-дипломатичними засобами".

"Але поки це не є можливим, ми продовжуємо нашу спецоперацію (війну, - ред.). Також президент поінформував свого американського колегу, що ми зараз очікуємо узгодження дат третього раунду прямих переговорів", - додав він.