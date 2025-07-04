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У Кремлі відреагували на розчарування Трампа Путіним після переговорів

П'ятниця 04 липня 2025 14:32
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У Кремлі відреагували на розчарування Трампа Путіним після переговорів Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки та Володимир Путін, диктатор Росії (колаж, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація "уважно" ставиться до всіх заяв президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа й зацікавлена в "політико-дипломатичному" досягненні цілей війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитує "Интерфакс".

Коментуючи заяву про те, що Трамп розчарований Путіним через небажання зупиняти повномасштабну війну проти України, Пєсков заявив, що Кремль уважно ставиться до заяв американського лідера.

За словами речника диктатора, під час розмови Путіна та Трампа, голова Кремля заявив, що Росія "зацікавлені в тому, щоб досягти наших цілей в ході спецоперації (війни, - ред.), і бажано зробити це політико-дипломатичними засобами".

"Але поки це не є можливим, ми продовжуємо нашу спецоперацію (війну, - ред.). Також президент поінформував свого американського колегу, що ми зараз очікуємо узгодження дат третього раунду прямих переговорів", - додав він.

Розмова Трампа з Путіним

Вчора, 3 липня, Путін заявив про заплановану розмову з Трампом. Детальніше про їх переговори - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Пізніше президент Володимир Зеленський відзначив, що російський диктатор та голова Білого дому є цілковито різними людьми, тому між ними мало спільних тем для обговорення.

Окремо варто нагадати, що попередня розмова між Трампом і Путіним відбулася 4 червня. Останній пожалівся американському лідеру на операцію "Павутина", яку успішно здійснила Служба безпеки України (СБУ).

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Кремль Володимир Путін Пєсков Дональд Трамп
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