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В Кремле отреагировали на разочарование Трампа Путиным после переговоров

Пятница 04 июля 2025 14:32
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В Кремле отреагировали на разочарование Трампа Путиным после переговоров Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки и Владимир Путин, диктатор России (коллаж, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация "внимательно" относится ко всем заявлениям президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа и заинтересована в "политико-дипломатическом" достижении целей войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, которого цитирует "Интерфакс".

Комментируя заявление о том, что Трамп разочарован Путиным из-за нежелания останавливать полномасштабную войну против Украины, Песков заявил, что Кремль внимательно относится к заявлениям американского лидера.

По словам спикера диктатора, во время разговора Путина и Трампа, глава Кремля заявил, что Россия "заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе спецоперации (войны, - ред.), и желательно сделать это политико-дипломатическими средствами".

"Но пока это не является возможным, мы продолжаем нашу спецоперацию (войну, - ред.). Также президент проинформировал своего американского коллегу, что мы сейчас ожидаем согласования дат третьего раунда прямых переговоров", - добавил он.

Разговор Трампа с Путиным

Вчера, 3 июля, Путин заявил о запланированном разговоре с Трампом. Подробнее об их переговорах - читайте в материале РБК-Украина.

Позже президент Владимир Зеленский отметил, что российский диктатор и глава Белого дома являются совершенно разными людьми, поэтому между ними мало общих тем для обсуждения.

Отдельно стоит напомнить, что предыдущий разговор между Трампом и Путиным состоялся 4 июня. Последний пожаловался американскому лидеру на операцию "Паутина", которую успешно осуществила Служба безопасности Украины (СБУ).

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