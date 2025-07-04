Росія не відступить: Трамп втратив віру в Путіна після розмови про війну в Україні

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Трамп заявив, що "розчарований" Путіним і не вірить, що той покладе край війні в Україні.

"Я розчарований Путіним. Тому що, чесно кажучи, мені здається, що Путіна там вже просто... немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися. І це дуже погано. Дійсно. Просто кажу, як він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну. У п'ятницю я буду говорити із Зеленським, - говорить Трамп.

Ця заява пролунала після вчорашньої телефонної розмови Трампа та Путіна, яка, за словами президента США, не принесла жодних результатів у справі припинення війни в Україні.

Розмова Трампа з Путіним

3 липня російський диктатор Володимир Путін заявив про заплановану розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Згодом президент України Володимир Зеленський сказав, що Путін і Трамп є цілковито різними людьми, тому між ними мало спільних тем для обговорення.

Варто нагадати, що попередня розмова між Трампом і Путіним відбулася 4 червня. Тоді Путін висловлював невдоволення з приводу операції "Павутина", яку проводила СБУ та внаслідок якої були знищені численні російські стратегічні літаки.

А Трамп розповів, що Путін пообіцяв завдати удару у відповідь. При цьому залишається не зрозумілими, чи намагався Трамп якось переконати Путіна не йти на ескалацію.

Вчора ж у Росії заявили розмова Трампа та Путіна була "відвертою і конструктивною", а радник Путіна з міжнародних справ Юрій Ушаков стверджує, що лідери двох країн "знаходяться на одній хвилі". За його словами, Путін повідомив Трампу, що "Росія буде продовжувати переслідувати свої цілі" в Україні і "не відступить" від своїх цілей в цій країні.