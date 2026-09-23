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У Кремлі відреагували на американське запрошення Путіна на G20

23:11 23.09.2026 Ср
1 хв
aimg Марія Науменко
У Кремлі відреагували на американське запрошення Путіна на G20 Фото: речник російського диктатора Дмитро Пєсков (Getty Images)
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Запрошення російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20 у США отримало позитивну реакцію Кремля.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

За словами Пєскова, у Кремлі позитивно сприйняли запрошення американської сторони. Водночас остаточне рішення щодо участі Путіна в саміті поки не озвучували.

"У Кремлі вітають запрошення США до президента РФ на саміт G20, це питання буде розглянуто через дипломатичні канали", - заявив Пєсков.

Таким чином, питання участі російського президента у зустрічі лідерів країн G20 тепер мають опрацювати дипломатичними каналами.

Нагадаємо, США запросили російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі, який відбудеться 14-15 грудня. Вашингтон сподівається, що він особисто візьме участь у зустрічі лідерів "Групи двадцяти".

Водночас Bloomberg раніше повідомляв, що участь Путіна в саміті G20 у Флориді вважається малоймовірною, натомість він планував відвідати саміт АТЕС у Китаї 18-19 листопада.

Натомість президент України Володимир Зеленський заявляв про готовність зустрітися з Путіним на полях саміту в Маямі.

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