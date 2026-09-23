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США запросили Путіна на саміт G20, де йому пропонував зустріч Зеленський

18:29 23.09.2026 Ср
1 хв
aimg Марія Науменко
США запросили Путіна на саміт G20, де йому пропонував зустріч Зеленський Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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США запросили російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі. Зустріч відбудеться у грудні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Марко Рубіо в ефірі американського телеканалу One America News.

За словами Рубіо, США запросили Путіна взяти участь у саміті G20 у Маямі, який запланований на 14-15 грудня 2026 року.

Вашингтон сподівається, що російський диктатор прийме запрошення та особисто приїде на зустріч лідерів країн "Групи двадцяти".

Якщо Путін візьме участь у саміті, це може створити можливість для його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Серед учасників заходу також може бути президент України Володимир Зеленський.

Раніше Bloomberg повідомляв, що Путін планує відвідати саміт АТЕС у Китаї 18-19 листопада, тоді як його участь у G20 у Флориді вважалася малоймовірною.

Водночас Володимир Зеленський заявляв про готовність зустрітися з Путіним на полях саміту в Маямі.

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Україна Російська Федерація G20 Володимир Путін Дональд Трамп Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Марко Рубіо
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