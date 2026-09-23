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В Кремле отреагировали на американское приглашение Путина на G20

23:11 23.09.2026 Ср
1 мин
aimg Мария Науменко
В Кремле отреагировали на американское приглашение Путина на G20 Фото: спикер российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Images)
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Приглашение российского диктатора Владимира Путина на саммит G20 в США получило положительную реакцию Кремля.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По словам Пескова, в Кремле положительно восприняли приглашение американской стороны. В то же время, окончательное решение об участии Путина в саммите пока не озвучивали.

"В Кремле приветствуют приглашение США к президенту РФ на саммит G20, этот вопрос будет рассмотрен через дипломатические каналы", - заявил Песков.

Таким образом, вопросы участия российского президента во встрече лидеров стран G20 теперь должны проработать по дипломатическим каналам.

Напомним, США пригласили российского диктатора Владимира Путина на саммит G20 в Майами, который состоится 14-15 декабря. Вашингтон надеется, что он лично примет участие во встрече лидеров "Группы двадцати".

В то же время Bloomberg ранее сообщал, что участие Путина в саммите G20 во Флориде считается маловероятным, он планировал посетить саммит АТЭС в Китае 18-19 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности встретиться с Путиным на полях саммита в Майами.

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