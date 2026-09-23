Приглашение российского диктатора Владимира Путина на саммит G20 в США получило положительную реакцию Кремля.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА Новости ".

По словам Пескова, в Кремле положительно восприняли приглашение американской стороны. В то же время, окончательное решение об участии Путина в саммите пока не озвучивали.

"В Кремле приветствуют приглашение США к президенту РФ на саммит G20, этот вопрос будет рассмотрен через дипломатические каналы", - заявил Песков.

Таким образом, вопросы участия российского президента во встрече лидеров стран G20 теперь должны проработать по дипломатическим каналам.