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Путін поїде в Китай замість саміту G20, де йому пропонував зустріч Зеленський, - Bloomberg

17:57 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Марія Науменко
Путін поїде в Китай замість саміту G20, де йому пропонував зустріч Зеленський, - Bloomberg Фото: російський диктатор Володимир Путін та голова КНР Сі Цзіньпін (Getty Images)
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Російський диктатор Володимир Путін планує поїздку до Китаю на саміт АТЕС, але може пропустити зустріч лідерів G20 у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За інформацією джерел Bloomberg, близьких до Кремля, Путін має намір особисто приїхати на саміт АТЕС. Якщо поїздка відбудеться, це буде його перша особиста участь у зустрічі лідерів АТЕС із 2017 року.

Саміт запланований на 18-19 листопада. Його прийматиме голова КНР Сі Цзіньпін у китайському Шеньчжені.

Водночас джерела видання оцінюють шанси на участь Путіна в саміті G20 у Флориді як дуже низькі.

Чому Путін може не приїхати на G20

За даними джерел Bloomberg, у Кремлі майже не очікують прогресу в переговорах щодо припинення війни до саміту "Групи двадцяти". Російські чиновники також нібито дедалі більше розчаровуються у спецпредставниках президентна США Дональда Трампа Стіві Віткоффі та Джареді Кушнері.

Ще одним фактором може стати можлива участь президента України Володимира Зеленського. Bloomberg зазначає, що існує ризик його появи на саміті G20 в останній момент.

Путін при цьому залишається обмеженим у міжнародних поїздках через санкції, безпекові ризики та ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом у 2023 році через підозри у незаконній депортації українських дітей.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що Москва розраховує на нову тристоронню зустріч за участю Росії, України та США. За його словами, можливість такої зустрічі вже обговорювали російські представники з американськими переговорниками.

Зі свого боку міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров називав "позитивним сигналом" підхід США до мирного процесу. Він стверджував, що Москва позитивно сприймає готовність Вашингтона враховувати ситуацію на фронті під час переговорів.

Сам Трамп раніше заявляв, що готовий зустрітися з Путіним після того, як Москва погодиться на завершення війни проти України.

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