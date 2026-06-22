В Кремле ответили на ультиматум Зеленского Лукашенко

В Кремле отреагировали на ультиматум президента Украины Владимира Зеленского, который он на днях выдвинул самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, опубликованное в пропагандистских СМИ .

Что заявил Песков

По словам Пескова, заявления украинского лидера - "ничто иное, как попытка дальнейшего подстрекательства с целью продолжения войны и нагнетания напряженности".

Он также сообщил, что глава Кремля Владимир Путин в ближайшее время планирует встретиться с Лукашенко.

"Это станет хорошей возможностью, чтобы обсудить угрозы Киева в адрес Минска и другие вопросы", - сказал он.

Он заявил, что "угроза - абсолютно агрессивная" и это, мол, "вмешательство во внутренние дела другой страны, посягательство на суверенитет другой страны".

"Но у нас нет ни малейшего сомнения, что руководство Беларуси и сама Беларусь способны обеспечить свой суверенитет", - добавил Песков.