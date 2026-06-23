У Кремлі раптом заговорили про відновлення переговорів з Україною

У Росії заговорили про можливість відновлення переговорів з Україною.
Про це заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
"Росія готова відновити переговори з Україною з тої точки, на якій вони зупинились", - сказав Лавров.
Також глава російського МЗС заявив, що переговори в Алясці могли бути задуманими, щоб "виграти час для озброєння" української армії.
Крім того, він сказав, що зараз ЄС нібито "накачує" Україну грошима і озброєннями.
Не оминув Лавров критикою і США. Він звинуватив адміністрацію Трампа в посиленні санкцій, а також в тому, що всі заяви після переговорів на Алясці були забуті.
"Крім продовження всіх байденівських санкцій, вже прийнято чималий пакет санкцій адміністрації Трампа проти Росії", - сказав він.
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"США відступають від претензій на роль об'єктивного посередника в російсько-українській війні та вимагають негайного припинення вогню", - йдеться у заяві.
Останній раунд тристоронніх переговорів між Україною, РФ і США відбувся 17-18 лютого 2026 року в Женеві. Наступна зустріч була запланована на 5 березня в Абу-Дабі, але її відклали, після чого нову дату не визначили.
Нагадаємо, після погроз масованих ударів по Україні в Москві раптово заговорили про перевагу дипломатії. Як повідомляло РБК-Україна, голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що РФ воліє досягати своїх цілей переговорами, а не силою.
Тим часом напруга між Києвом і Мінськом зростає. Кремль відреагував на ультиматум президента України Володимира Зеленського до Лукашенка - речник глави Кремля Дмитро Пєсков назвав його "підбурюванням до продовження війни".