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У Кремлі раптом заговорили про відновлення переговорів з Україною

12:53 23.06.2026 Вт
2 хв
У Москві згадали про зустріч на Алясці і звинуватили США
aimg Олена Чупровська
Фото: голова МЗС Росії Сергій Лавров (Getty Images)

У Росії заговорили про можливість відновлення переговорів з Україною.

Про це заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Росія готова відновити переговори з Україною з тої точки, на якій вони зупинились", - сказав Лавров.

Також глава російського МЗС заявив, що переговори в Алясці могли бути задуманими, щоб "виграти час для озброєння" української армії.

Крім того, він сказав, що зараз ЄС нібито "накачує" Україну грошима і озброєннями.

Не оминув Лавров критикою і США. Він звинуватив адміністрацію Трампа в посиленні санкцій, а також в тому, що всі заяви після переговорів на Алясці були забуті.

"Крім продовження всіх байденівських санкцій, вже прийнято чималий пакет санкцій адміністрації Трампа проти Росії", - сказав він.

Читайте також: Трамп був готовий здати Україну Путіну на Алясці, - Макрон

"США відступають від претензій на роль об'єктивного посередника в російсько-українській війні та вимагають негайного припинення вогню", - йдеться у заяві.

Останній раунд тристоронніх переговорів між Україною, РФ і США відбувся 17-18 лютого 2026 року в Женеві. Наступна зустріч була запланована на 5 березня в Абу-Дабі, але її відклали, після чого нову дату не визначили.

Нагадаємо, після погроз масованих ударів по Україні в Москві раптово заговорили про перевагу дипломатії. Як повідомляло РБК-Україна, голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що РФ воліє досягати своїх цілей переговорами, а не силою.

Тим часом напруга між Києвом і Мінськом зростає. Кремль відреагував на ультиматум президента України Володимира Зеленського до Лукашенка - речник глави Кремля Дмитро Пєсков назвав його "підбурюванням до продовження війни".

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиУкраїнаДональд ТрампАляскаЛавров