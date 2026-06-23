В Кремле внезапно заговорили о возобновлении переговоров с Украиной

"Россия готова возобновить переговоры с Украиной с того момента, на котором они остановились", - сказал Лавров.

Также глава российского МИД заявил, что переговоры на Аляске могли быть задуманы для того, чтобы "выиграть время для вооружения" украинской армии.

Кроме того, он заявил, что сейчас ЕС якобы "накачивает" Украину деньгами и вооружением.

Не обошел Лавров критикой и США. Он обвинил администрацию Трампа в ужесточении санкций, а также в том, что все заявления после переговоров на Аляске были забыты.

"Помимо продления всех санкций Байдена, уже принят немалый пакет санкций администрации Трампа против России", - сказал он.

"США отказываются от претензий на роль объективного посредника в российско-украинской войне и требуют немедленного прекращения огня", - говорится в заявлении.