В Кремле внезапно заговорили о возобновлении переговоров с Украиной

В России заговорили о возможности возобновления переговоров с Украиной.
Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
"Россия готова возобновить переговоры с Украиной с того момента, на котором они остановились", - сказал Лавров.
Также глава российского МИД заявил, что переговоры на Аляске могли быть задуманы для того, чтобы "выиграть время для вооружения" украинской армии.
Кроме того, он заявил, что сейчас ЕС якобы "накачивает" Украину деньгами и вооружением.
Не обошел Лавров критикой и США. Он обвинил администрацию Трампа в ужесточении санкций, а также в том, что все заявления после переговоров на Аляске были забыты.
"Помимо продления всех санкций Байдена, уже принят немалый пакет санкций администрации Трампа против России", - сказал он.
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"США отказываются от претензий на роль объективного посредника в российско-украинской войне и требуют немедленного прекращения огня", - говорится в заявлении.
Последний раунд трехсторонних переговоров между Украиной, РФ и США состоялся 17-18 февраля 2026 года в Женеве. Следующая встреча была запланирована на 5 марта в Абу-Даби, но ее отложили, после чего новую дату не определили.
Напомним, после угроз массированных ударов по Украине в Москве внезапно заговорили о приоритете дипломатии. Как сообщало РБК-Украина, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ предпочитает достигать своих целей переговорами, а не силой.
Между тем напряженность между Киевом и Минском растет. Кремль отреагировал на ультиматум президента Украины Владимира Зеленского в адрес Лукашенко - пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков назвал его "подстрекательством к продолжению войны".